Российские туристы нашли новый способ попасть в Сочи

Туристы из России стали массово использовать Абхазию ради транзита в Сочи. Путешественники скупают авиабилеты в Сухум, чтобы потом наземным транспортом добраться до российского курорта. Об этом журналистам сообщил вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Многие туристы летят сначала в Сухум, где аэропорт работает круглосуточно и без сбоев, чтобы оттуда добраться в Сочи», — объяснил специалист.

Отмечается, что количество рейсов в аэропорт Сухума выросло в три раза по сравнению с прошлым летом.

Напомним, аэропорт в столице Абхазии открылся в мае 2025 года. Авиагавань была закрыта с 1993 года.