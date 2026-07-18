Прямые рейсы на «египетские Мальдивы» снова откладываются

Запуск прямого авиасообщения между Россией и курортным Эль-Аламейном, который из-за белого песка называют египетскими Мальдивами, снова откладывается. Сегодня утром первые рейсы из московского Домодедово и Казани, которые должны были открыть полетную программу, так и не вылетели.

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На онлайн-табло Домодедово рейс EgyptAir в Эль-Аламейн получил статус «отменен». В Казани ситуация оказалась еще более неопределенной: информация о вылете аэробуса Air Cairo сначала появилась, а затем исчезла.

«Вчера утром рейс поставили на табло, вплоть до того, что указали время регистрации и стойки. Но в середине дня удалили», – рассказала TourDom.ru подписчица из столицы Татарстана.

При этом в сезонном расписании аэропортов рейсы пока сохраняются. Следующий вылет из Казани запланирован на 25 июля, из Москвы – на 1 августа. Однако состоятся ли они, пока неизвестно. Это уже второй перенос старта программы: первоначально полеты должны были начаться 11 июля, затем их отложили на 18 июля.

Официальных комментариев от авиакомпаний пока нет. Связаться с представительством EgyptAir редакции не удалось.

Как убедился корреспондент «ТурДома», продажа билетов на следующие рейсы не ведется – ни на сайтах перевозчиков, ни в билетных агрегаторах.

Поскольку не состоялись сразу два рейса из разных городов, можно предположить, что причина связана с отсутствием разрешений на полеты со сторон российских авиавластей. Еще с 2024 года они проверяют аэропорт Эль-Аламейна на соответствие требованиям безопасности, из-за чего согласование открытия регулярного авиасообщения затянулось.

Как писал TourDom.ru, 10 июля Минтранс Татарстана со ссылкой на аэропорт имени Габдуллы Тукая сообщил, что с 11 июля Air Cairo начнет выполнять еженедельные чартерные рейсы в Эль-Аламейн на Airbus A320. Предполагалось, что билеты будут продаваться только в составе турпакетов. Однако ни к назначенной дате, ни позднее туры на новом направлении в продаже не появились. Туроператоры, формирующие программы в Египет, тогда рассказали редакции, что информацией о таких рейсах не располагают. Позже релиз о запуске программы исчез и с сайта Минтранса Татарстана.