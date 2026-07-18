Скоростной рейс в Фуюань подорожал: перевозчик объяснил новые тарифы

С 16 июля пассажирам, планирующим поездку в китайский Фуюань на скоростном глиссере, придется заплатить больше, чем в первой половине лета. О повышении тарифов уже уведомили хабаровские туристические агентства, которые оперативно проинформировали своих клиентов. При этом важное уточнение: все, кто успел приобрести билеты ранее, освобождаются от необходимости доплачивать разницу – для них прежняя стоимость остается в силе.

Как пояснили представители турфирм, ссылаясь на заявление перевозчика ООО «Хабводтранс», причиной удорожания стали сразу два фактора: рост цен на горюче-смазочные материалы и дорогостоящий ремонт узла, который недавно пришлось менять после технической неисправности.

«Новые тарифы вступили в силу 16 июля. В среднем цена выросла на 250–500 рублей на одного пассажира в зависимости от категории места. Чтобы избежать переплаты, мы рекомендовали бронирующим внести полную сумму сразу после оформления заявки. Те, кто последовал этому совету, сохраняют право на поездку по старым расценкам даже на рейсы ближайших дней», – рассказали dvnovosti.ru в агентствах.

Несмотря на подорожание, спрос на скоростное судно «70 лет Победы» остается высоким – прежде всего благодаря его оперативности. Время в пути составляет всего полтора часа, а рейсы выполняются ежедневно, за исключением среды. Для сравнения: китайские аналоги отправляются из Хабаровска позже и следуют до Фуюаня около четырех часов, что делает глиссер безальтернативным выбором для тех, кто ценит каждую минуту.

Напомним, в 2026 году навигация по маршруту Хабаровск – Фуюань официально признана самой выгодной и оперативной альтернативой перелетам.