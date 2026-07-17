Пассажира самолета попросили оплатить несуществующий перевес ручной клади

В соцсетях завирусилась история пассажира Fly Arystan, чья ручная кладь за время прохода от регистрации до транзитной зоны «потяжелела» сразу на 5 кг. При этом в сумку мужчина ничего не докладывал. Впрочем, это не помешало сотрудникам авиакомпании выставить счет за перевес.

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«Мы в аэропорту Астаны поставили ручную кладь на весы для интереса. Они показали 7,1 кг. Но перед посадкой сотрудники Fly Arystan снова взвешивали ручную кладь пассажиров. И, что удивительно, наша на весах Fly Arystan оказалась уже 12 кг», – рассказал путешественник.

По его словам, после этого представители лоукостера предложили оплатить перевес – 11 тыс. тенге (около 2 тыс. руб.). Но мужчина отказался и попросил еще одни весы. На них сумка снова стала 7,1 кг.

В комментариях к посту появились и другие пассажиры авиакомпании с похожей историей.

«Аналогичная ситуация была у меня в аэропорту Алматы. На разных весах одна и та же ручная кладь показывала разницу почти в 3 кг. Поэтому вопрос исправности весов действительно возникает», – рассказал один из читателей.

К обсуждению подключились и представители Fly Arystan. В авиакомпании сообщили, что проведенная внутренняя проверка не выявила нарушений: по их данным, весы на выходе на посадку имеют действующий сертификат поверки. При этом оборудование все же решили отправить на дополнительную техническую диагностику, а до завершения инспекции его временно вывели из эксплуатации.