На границе с Абхазией выстроились очереди

В соцсетях появилось много видео с российско-абхазской границы: автомобилисты часами стоят в очередях на КПП «Адлер», чтобы попасть на отдых в республику. Судя по роликам, поток машин настолько плотный, что пересечение границы может занять несколько часов. Впрочем, есть и счастливчики, которые рассказывают, что проходят контроль всего за 10–40 минут. Правда, чаще всего такое бывает ночью.

© tourdom.ru

В комментариях туристы уверены: Абхазия этим летом переживает настоящий бум.

«Вот куда все ломанулись, а в Сочи пляжи полупустые», – пишет один из пользователей.

Другой философски замечает:

«Простояли час. Но отдых стоит этого ожидания».

А кто-то уже нашел способ избежать пробок:

«Можно самолетом в Сухум, чтобы не стоять на КПП».

При этом любопытно, что картинка внутри самой Абхазии выглядит совсем не такой драматичной. Туристы публикуют видео с пляжей, где далеко до столпотворений.

«Мы сейчас в Новом Афоне. Людей мало, спокойно. Сказка!» – делится отдыхающая.

Другие советуют ехать в Сухум, где, по их словам, «на пляже не так много народу». Хотя в других местах довольно людно.

«Поселок Лдзаа. Туристов непривычно много для Абхазии. Мне кажется, этот сезон будет рекордным», – предполагает автор одного из роликов.

Турагенты тоже отмечают, что интерес к Абхазии этим летом вырос.

«Не то слово! – так оценивает динамику бронирований гендиректор краснодарской компании "ЦОК Наш Юг" Ирина Дуцова. – В день получаем до 80 звонков именно от туристов, которые аннулировали поездки в Крым и Сочи».

По словам эксперта, некоторые санатории, несмотря на высокий спрос, не стали повышать цены, а, наоборот, предложили скидки и бесплатные экскурсии для гостей, приезжающих с июля по октябрь.

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина высказывает более осторожную оценку. Пробкам на границе удивляться не стоит – июль и август традиционно самые загруженные месяцы сезона, а в этом году пик спроса сместился еще и из-за позднего прихода тепла: море только недавно прогрелось до комфортных +25 градусов.

При этом говорить о рекордном турпотоке пока рано.

«По отзывам коллег, где-то туристов столько же, где-то даже меньше. Статистику покажет время», – пояснила она TourDom.ru.

Самыми востребованными направлениями, по словам Анны Калягиной, по-прежнему остаются Гагра и Пицунда, а среди экскурсий лидируют Рицинский национальный парк и Новоафонская пещера.

Ранее мы написали, что российских туристов не выпускают на родину из Абхазии с канистрами бензина.