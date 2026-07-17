Актриса Эвелина Бледанс расказала, в каких странах предпочитает отдыхать

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась, что в последнее время предпочитает отказываться от отдыха за пределами стран СНГ, предпочитая проводить время в России и Белоруссии. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

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Бледанс раскрыла, что сейчас она путешествует по Белоруссии. По словам актрисы, ее удивляет тот факт, что соседние с Россией республики, в которых много красивых мест и познавательных исторических программ, плохо изучены туристами.

«Мы даже покатались на настоящем корабле, отправились в поход по водным просторам, меня поразила архитектура в пригородах Минска. Успели все: и поработать, и отдохнуть. При желании и в России, и в Белоруссии можно найти аналог Мальдив и другим местам», — поделилась телеведущая.

При этом Бледанс отметила, что она не скучает по отдыху в зарубежных направлениях и радуется любой поездке даже за пределами Московской области. Актриса добавила, что в последние несколько лет начала ориентироваться на места, более доступные географически.

В конце мая Эвелина Бледанс рассказала, что купила 10 гектаров земли в Крыму. Телеведущая зарегистрировала фермерское хозяйство в Крыму и засадила свой участок четырьмя гектарами персиковых и виноградных деревьев. Знаменитость также призналась, что этот участок ей изначально приглянулся в интернете, но она решила посмотреть другие варианты.