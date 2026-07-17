Азербайджан возобновит прямые рейсы в Россию

Азербайджан планирует возобновить ряд прямых авиарейсов в Россию, приостановленных после крушения самолета Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

По словам руководителя азербайджанского дипведомства, ограничения снимут «в ближайшее время».

После трагедии государственное агентство гражданской авиации Азербайджана запретило рейсы из Баку в 10 российских городов. Ограничения частично затронули и авиакомпании из России.

Пассажирский Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от казахстанского Актау после непреднамеренных действий средств ПВО в воздушном пространстве России.

На борту находились 67 человек – 62 пассажира и пять членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В результате катастрофы погибли 38 человек.

В 2026 году Москва и Баку урегулировали последствия авиакатастрофы, включая порядок выплаты компенсаций.