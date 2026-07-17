Российские туристы смогут расплачиваться по QR-коду в Аргентине

ВТБ расширил географию сервиса QR-платежей, запустив его в Аргентине. Теперь туристы смогут рассчитываться за товары и услуги напрямую со своего банковского счета через мобильное приложение «ВТБ Онлайн», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как отметили в ВТБ, Аргентина входит в тройку самых востребованных направлений среди российских путешественников в регионе, а интерес к ней продолжает расти, в том числе благодаря успехам национальной футбольной сборной. При этом технология банка поддерживает практически все форматы QR-кодов, используемые в стране.

До конца года ВТБ планирует расширить географию сервиса до 10 зарубежных направлений, включая другие государства Латинской Америки.

Чтобы совершить платеж, клиенту достаточно открыть приложение «ВТБ Онлайн», отсканировать QR-код на чеке или платежном терминале и подтвердить операцию. Средства спишутся с рублевого счета, после чего банк автоматически конвертирует их в аргентинские песо.

По данным ВТБ, с начала года клиенты банка совершили за рубежом более 524 тыс. операций по QR-кодам на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. Это в несколько десятков раз больше, чем за аналогичный период 2025-го. Чаще всего таким способом россияне рассчитываются в супермаркетах, магазинах электроники и одежды.

Отметим, оплата по QR-коду стала одним из способов безналичных расчетов для российских туристов за рубежом в условиях ограниченного использования карт российских банков. Финорганизации постепенно расширяют список стран, где доступна эта технология. Помимо ВТБ, подобные сервисы развиты и у Сбера.