Поезд из Владивостока в китайский Суйфэньхэ отправился в первый рейс

Поезд из Владивостока в китайский Суйфэньхэ 17 июля отправился в первый рейс, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

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В торжественной церемонии, кроме представителей компании и регионального правительства, участвовали дипломаты из консульства Китая.

В состав поезда вошли три плацкартных и один купейный вагон общей вместимостью 180 пассажиров.

Рейсы будут выполняться по заявкам туроператора. В отрасли рассчитывают на популярность маршрута благодаря безвизовому режиму между Китаем и Россией.

Весной РЖД впервые после 6-летнего перерыва запустили железнодорожное сообщение между Иркутском и китайским городом Маньчжурия. Беспересадочные вагоны тянут локомотивом до границы, а там прицепляют к составу из Забайкальска. Кроме того, железнодорожные компании России, Китая и Монголии обсуждают возвращение международного маршрута Пекин – Москва через Улан-Батор.