Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для белорусов

Безвизовый режим сроком на месяц ввела Индонезия с июля текущего года для белорусских граждан. Об этом стало известно в Минске из заявления МИД, на руководство которого ссылается 17 июля БЕЛТА.

© Российская Газета

Во исполнение договоренностей, достигнутых в начале июля в Джакарте президентами двух стран, "индонезийская сторона ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан РБ - владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями", говорится в заявлении.

"Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии", - написано в документе.

Со своей стороны, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве, Минск последовательно проводит политику открытости. Безвизовый порядок въезда для граждан Индонезии был установлен еще в 2017 году, и в настоящий момент они также могут находиться на территории РБ без виз до 30 дней.

В МИД назвали решение Джакарты практическим шагом по реализации внешнеполитического курса главы белорусского государства, направленного "на укрепление двусторонних отношений, расширение гуманитарных, деловых и туристических контактов между народами Беларуси и Индонезии".