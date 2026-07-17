Генконсульство РФ в Гонконге дало рекомендации туристам по медстраховкам

Российским туристам перед поездкой рекомендуют заранее оформить медицинскую страховку, хотя эпидемиологическая обстановка в Гонконге и Макао не вызывает опасений, сообщила РИА «Новости» представитель генерального консульства России Екатерина Богучарская.

По ее словам, после пандемии COVID-19 в Гонконге усилили систему контроля за состоянием здоровья населения. Она позволяет оперативно реагировать на появление новых угроз и отслеживать изменения эпидемиологической ситуации. Сейчас опасности распространения инфекций в стране нет, но полис позволит путешественникам получить помощь при возможных проблемах со здоровьем, отметила консул.

Специальные прививки для въезда в Гонконг и Макао не требуются. Перед поездкой россиянам рекомендуют проверить наличие обычных профилактических вакцинаций, предусмотренных национальным календарем.

Также туристам советуют изучать актуальную информацию о санитарной обстановке на официальных ресурсах департамента здравоохранения Гонконга.

Ранее в регионе были внедрены дополнительные механизмы наблюдения за инфекционными заболеваниями после пандемии коронавируса, что позволило расширить контроль за возможными рисками.