Появились дешевые билеты на турецкие курорты в пик сезона

В системах онлайн-бронирования появились дешевые билеты на турецкие курорты с вылетом из Москвы в ближайшие дни. Данные приводим по состоянию на 20:00 16 июля. 18 числа в Анталью можно отправиться всего за 9 тыс. руб. Такова стоимость перелета в одну сторону рейсом AZUR air. В тариф включен провоз багажа весом до 10 кг.

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Недорого можно купить билет и у авиакомпании Red Wings – от 12 тыс. руб. по багажному тарифу.

Если возвращаться через неделю, перелет туда и обратно обойдется почти в 30 тыс. руб. Более бюджетный вариант можно найти при пятидневной поездке. В этом случае турист отправится в Турцию рейсом «Победы» 18 июля, а обратно 22-го числа его доставит самолет AZUR air.

Выгодные предложения есть и на маршрутах из Москвы в Даламан. Так, на 17 июля билет «Победы» из Внуково стоит от 9,7 тыс. руб., а с багажом – от 12 тыс.

Если вернуться в Москву 21 июля, round trip в Даламан обойдется в 16 тыс. руб. Такая цена получается при комбинации рейсов: в Турцию – самолетом «Победы», обратно – на борту AZUR air.

При этом на более поздние даты июля, на которые приходится пик высокого сезона, цены заметно выше. Например, на 26-е число билет из Москвы в Анталью one way стоит от 17 тыс. руб., а минимальная стоимость round trip с багажом с 26 июля по 2 августа начинается от 40 тыс. руб.