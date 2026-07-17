«Минусов немало». Россиянка описала отель за 150 тысяч рублей в Турции

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова описала отель за 150 тысяч рублей в Турции словами «минусов будет немало». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала побывала в двух четырехзвездочных отелях в Аланье и сравнила уровень комфорта в обоих заведениях, расположенных на одном и том же пляже Авсаллара. Речь идет про «Армас» и «Ялихан», стоимость недельного отдыха на двоих в последнем составила 254 тысячи рублей.

«Интересно, что у "Армаса" (более дешевого отеля) — еще и концепция "ультра все включено", а у дорогого "Ялихана" заявлено обычное "все включено"», — отметила россиянка, пытавшаяся разобраться в ценовой разнице.

Женщина подчеркнула, что пляж в «Армасе» многолюдный, на нем есть навесы от солнца, однако пластиковые шезлонги стоят близко друг к другу. В «Ялихане» отдыхающих меньше, а приватности больше — лежаки расположены далеко друг от друга. Также в дешевый отель заселяется много россиян с детьми, а в дорогом практически нет детских развлечений.

«В целом номера неплохие, да и жить в невысоких домиках очень приятно. Единственный существенный минус — очень плохая шумоизоляция. Ну и лифтов в этих домиках нет — для кого-то это может быть важным», — описала свои впечатления от номеров отеля за 150 тысяч рублей блогерша.

Также в этой гостинице отсуствует круглосуточный сервис и европейские позиции некоторых блюд.

«В качестве перекусов в отеле предлагают международный и турецкий фастфуд. Ресторанов а-ля карт с обслуживанием по меню нет. А еще в отзывах об отеле "Армас" туристы часто советуют другим гостям ездить сюда со своими стаканами», — добавила путешественница.

Коновалова пришла к выводу, что лучше переплатить за отдых и получить качественный сервис, чем наслаждаться отдыхом с шумными соседями и стоять в очереди за едой.

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