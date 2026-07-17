Из Владивостока в Суйфэньхэ запустили туристский поезд

В Приморье состоялся запуск регулярного туристского поезда по маршруту Владивосток - Суйфэньхэ - Владивосток, сообщает MAX-канал минтуризма региона.

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Новый маршрут, соединяющий Владивосток и Суйфэньхэ, станет удобной альтернативой автомобильным и автобусным поездкам, позволяя пассажирам путешествовать без пересадок. Это означает больше комфорта, стабильное расписание и ясную логистику.

Для Приморского края запуск поезда имеет значение не только как новое транспортное сообщение, но и как важный шаг в развитии туристической инфраструктуры, повышении доступности региона и создании условий для новых маршрутов и партнерских проектов.

Министр туризма края Наталья Набойченко подчеркнула, что запуск поезда открывает дополнительные перспективы для развития туризма и сервиса в регионе. По ее словам, новый поезд предоставляет пассажирам качественно иной уровень комфорта и предсказуемости. Для региона важно, чтобы транспортная доступность продолжала развиваться, а жители и гости края имели больше удобных вариантов для путешествий. Этот проект стимулирует развитие туристической инфраструктуры и создает новые возможности для отрасли.