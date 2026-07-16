В РСТ оценили популярность Черногории у россиян

Туристический поток из России важен для экономики Черногории, но при этом у россиян данная страна не пользуется большой популярностью в качестве направления для отдыха. Об этом заявили представители Российского союза туриндустрии (РСТ) в комментарии РИА Новости.

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«Черногория традиционно занимает нишевую позицию в структуре российского выездного туризма. За январь – август 2025 года зафиксировано более 123 тысяч прибытий из России», – сказали в союзе.

Организация ссылается на данные Monstat за 2025 год, согласно которым граждане РФ обеспечили 16,4% иностранных ночевок в государстве. Они заняли второе место после представителей Сербии.

По информации РСТ, туристическая отрасль не удивлена обсуждением возможного введения визового режима для россиян. Турагенты и туроператоры уже адаптировали свои предложения под такие сценарии.

Российская отрасль имеет большой опыт работы в условиях визовых ограничений. Она готова переориентировать спрос на другие направления, где развита инфраструктура и нет сложностей с въездом. При этом сами россияне традиционно выбирают гибкие и предсказуемые варианты, а рынок располагает широким выбором таких предложений, резюмировали в Российском союзе туриндустрии.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Черногория задумалась о введении визового режима для граждан РФ и Белоруссии. Он может начать действовать с 1 октября 2026 года. Эту меру связали с желанием страны вступить в ЕС в 2028 году.