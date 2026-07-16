Туроператоры РФ не получали официальных уведомлений о введении виз в Черногорию

Туроператоры не получали официальных уведомлений о возможном введении виз в Черногорию. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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— Черногорский портал DAN со ссылкой на источник сообщил, что с 1 октября для граждан России может быть введен визовый режим. Однако российские туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда, — говорится в Telegram-канале объединения.

По информации DAN, правительство Черногории рассматривает возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии. Новые правила могут вступить в силу 1 октября. Решение связано с планами страны по вступлению в ЕС в 2028 году и необходимостью гармонизации визовой политики с требованиями объединения.

1 июля в АТОР сообщили, что в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске заработали визовые центры Черногории. При этом россиянам для поездок в страну до 30 дней виза пока не требуется. Консульский сбор составляет 35 евро.