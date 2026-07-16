Рейсы на Ближний Восток: какие авиакомпании не летают

Вот уже 10 дней Европейское агентство авиационной безопасности рекомендует не летать на Ближний Восток. Число перевозчиков, отказавшихся от таких маршрутов, за этот момент не сильно изменилось. Разве что Air Astana отменила регулярку в ОАЭ до конца августа. Однако есть и те осторожные игроки на рынке, которые до сих пор не возвращались к полетам в этот регион с момента начала обострения конфликта в марте.

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В их числе, например, Lufthansa Group – по нескольким направлениям приостановлены рейсы до 24 октября компаниями Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и ITA Airways. Британская British Airways не намерена летать в Дубай, Тель-Авив, Бахрейн и Амман также до конца летнего расписания. Аналогичное решение у Singapore Airlines и Air Canada. Wizz Air приостановила маршруты из континентальной Европы в Дубай, Абу-Даби и Амман.

Некоторые авиакомпании находятся на стадии возобновления. Turkish Airlines и SunExpress постепенно расширяют полеты в Дубай и Бейрут из аэропортов своей маршрутной сети. Air France планирует с 2 августа снова возить пассажиров в Бейрут, Cathay Pacific – в Дубай и Эр-Рияд с 1 сентября.

Из российских перевозчиков полеты в ОАЭ сейчас выполняет только «Аэрофлот». S7, «Победа», Utair, «Уральские авиалинии» раньше осени возвращаться на это направление не собираются.

А вот Red Wings недавно анонсировала рейсы в Тель-Авив. К ним приступят 27 октября.