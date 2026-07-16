Air Astana приостановит рейсы в Дубай

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 21 июля по 31 августа приостанавливает полеты в Дубай. Решение связано с продолжающимся ухудшением ситуации в районе Ормузского пролива и на Ближнем Востоке, пишет Kazpravda со ссылкой на авиакомпанию.

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До 21 июля перевозчик продолжит выполнять рейсы по расписанию, чтобы вывезти пассажиров из ОАЭ. Клиентам предложили полный возврат стоимости билетов, бесплатный перенос поездки на более поздние даты или переоформление билетов на другие международные рейсы авиакомпании.

Несколько дней назад Air Astana уже отменяла часть рейсов в Дубай из Алматы и Астаны из-за напряженной обстановки в регионе. Тогда пассажирам также предложили вернуть деньги за билеты или бесплатно изменить дату вылета. Представители перевозчика заявили, что продолжают следить за развитием ситуации и занимаются организацией вывоза пассажиров.