Круизы по Дунаю остановлены

Рекордное обмеление Дуная в Венгрии привело к блокировке круизных судов севернее Будапешта, нанеся ощутимый урон местной туристической индустрии.

Как передает агентство Reuters, уровень воды в районе венгерской столицы опустился до отметки 41 сантиметр, что близко к историческим минимумам наблюдений.

По данным агентства, речные круизные лайнеры пока еще могут заходить в венгерские воды, однако часть из них уже застряла или вынуждена простаивать в портах из-за критического падения уровня. В настоящее время несколько судов не могут продолжить маршрут и остаются в Будапеште и Мохаче.

Снижение водного уровня, как отмечается в материале, приобретает характер долгосрочного тренда. Несмотря на усилия судоходных компаний подстроиться под меняющиеся условия, показатель все чаще падает ниже значений, допустимых для эксплуатации флота. Это напрямую отразилось на бизнесе: количество бронирований круизов в июле 2026 года сократилось на 18%.