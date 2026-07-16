Туристы записываются в очередь, чтобы купить туры во Вьетнам

Два туроператора на этой неделе анонсировали полетные программы на зимний сезон. В частности, Pegas Touristik заявил туры во Вьетнам: рейсы авиакомпании «Икар» в Камрань запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и еще четырех городов, на Фукуок – из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. Fun&Sun намерен возить туристов на Шри-Ланку (в Матталу) на чартерах AZUR air из Москвы, Самары, Казани и еще пяти аэропортов.

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Редакция TourDom.ru выяснила у турагентов, как идет раннее бронирование.

С их слов, с одной стороны, туры в Юго-Восточную Азию уже можно рекомендовать клиентам. Интерес к этим направлениям традиционно высокий.

«У нас уже сформировался лист ожидания: туристы давно ждали анонса зимних программ в Азию, особенно на Фукуок. Сейчас активно подбираем варианты, – рассказала Анна Кабакова ("Тревелмаркет", Екатеринбург). – Конечно, продажи снизились по сравнению с прошлым годом, но спрос есть, хотелось бы только, чтобы он был выше».

С другой стороны, пока туристы не торопятся планировать отдых на осень и зиму. Большинство туристов сейчас выбирают поездки на ближайшие месяцы – август и сентябрь.

«Интереса к раннему бронированию у наших клиентов пока не наблюдаю. По ощущениям, выросла доля продаж last minute», – поделился руководитель одного из турагентств.

Осторожность туристов во многом связана с тревожным информационным фоном и регулярными задержками рейсов из-за временных ограничений в аэропортах. Влияет и ситуация с топливом.

«Многие опасаются, что из-за роста стоимости бензина подорожает буквально все, – пояснил представитель розничной компании. – Поэтому не готовы заранее планировать дорогостоящие поездки. Люди стараются экономить, пока откладывают крупные траты».

«Туристы устали от переносов рейсов из-за планов "Ковер". Некоторые даже пересматривают первоначальные планы: вместо перелета выбирают поезд и путешествия по России», – подтверждает руководитель Ardi Tour Ольга Дылейко.

Несмотря на это, турагенты советуют своим клиентам не откладывать покупку зимних туров.

«Если туристы хотят попасть в конкретный отель или забронировать определенную категорию номера, лучше сделать это заранее. Ближе к дате вылета мест может уже не оказаться. Особенно это касается новогодних праздников – традиционного пика зимнего сезона», – поясняет Александр Руднев («Дёшево тревел»).

В туроператорских компаниях согласны с этим мнением.

«Зимой много периодов повышенного спроса, причем не только со стороны россиян. Например, во время восточного Нового года китайские туристы массово едут во Вьетнам и Таиланд. Но и в других странах на высокие даты популярные отели всегда заранее бронируются, – отметили в Fun&Sun. – Поэтому лучше не откладывать покупку тура до последнего момента. Тем более что у нас минимальный первоначальный взнос».

Ранее редакция писала, что рейтинг популярности направлений отдыха на лето возглавили Турция, Египет, Вьетнам.