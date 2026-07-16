Российские туристы не пострадали из-за пищевого отравления в отеле Бодрума

В одном из отелей Бодрума 25 туристов получили пищевое отравление, но граждан России среди них нет, сообщили ТАСС в Генеральном консульстве России в Анталье.

В дипмиссии сослались на данные местной полиции и личностях пострадавших.

Инцидент произошел в гостинице района Ортакент на Эгейском побережье. В больницы обратились 25 человек с симптомами пищевого отравления.

У постояльцев зафиксировали тошноту, рвоту, боли в желудке и слабость. Часть отдыхающих вызвала скорую помощь через администрацию гостиницы, остальные самостоятельно приехали в медицинские учреждения. Пациентов распределили между государственной больницей Бодрума и частными клиниками региона. В тот же день выписали.

Местные службы не исключали, что число обратившихся за медицинской помощью может увеличиться. По данным «Интерфакса», после происшествия компетентные органы начали проверку. В гостинице отобрали пробы продуктов и воды для лабораторного исследования.

Сами пострадавшие предполагают, что причиной недомогания могло стать блюдо из курицы, которое подавали в отеле.