Аэропорт в Китае стал популярным из-за кошек, которых приютил

В соцсетях похвалили аэропорт в Китае, в котором приютили бездомных кошек, пишет South China Morning Post.

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В международном аэропорту Ланьчжоу приютили трех бездомных кошек. Для них оборудовали стеклянный домик у выхода на посадку, который в соцсетях прозвали «офисом по борьбе с мышами». Сотрудники аэропорта регулярно публикуют фото и видео из жизни кошачьей семьи.

У кошек есть все необходимое: система вентиляции, поилка, игровая зона. Каждое утро, когда пассажиров мало, кошек выпускают «на патруль» — они проверяют конвейерные ленты, склады и кухни. С момента их появления в начале года крысы исчезли, и аэропорт перестал использовать химикаты.

Коты раньше были бездомными и обитали на стройке нового терминала. Когда строительство завершилось, сотрудники решили не прогонять их, а устроить уютное жилье. Сейчас тысячи пассажиров фотографируют кошек и делятся видео, называя аэропорт «самым теплым», хваля за заботу о животных.