Что изменится для туристов, отправляющихся в Египет

Египет подтвердил поэтапный переход на цифровые визы. Министерство туризма и древностей страны направило соответствующее уведомление Палате туристических компаний. С 1 августа новая система заработает в аэропорту Каира, а затем ее внедрят и в других хабах, в том числе в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Сама стоимость виз при переходе на цифровую систему останется прежней – 36 долларов c учетом сбора. Редакция TourDom.ru выяснила, что изменится для туристов.

В туроператорских компаниях считают, что нововведение позволит сократить время прохождения формальностей по прилете. Оформить въездное разрешение можно будет заранее – через официальный портал электронных виз или мобильное приложение. После заполнения анкеты и оплаты картой турист получит QR-код, который заменит привычную визовую марку. Для организованных туристов оформление смогут взять на себя турагенты.

Предусмотрен и второй вариант, который подходит скорее для самостоятельных туристов: получить визу уже по прибытии в Египет через киоск самообслуживания, установленный в аэропорту. Оплатить ее можно будет банковской картой.

«Сейчас в аэропорту Хургады нередко образуются очереди за визами, особенно в высокий сезон, когда одновременно прибывают несколько чартерных рейсов», – рассказали TourDom.ru в одной из туроператорских компаний. Пассажиры стоят в очереди к банковской кассе, чтобы оплатить визовый сбор, кроме того, одновременно заполняют бумажные миграционные карточки. «Парадоксально, но в эпоху цифровизации туристам в египетских аэропортах всё ещё приходится искать ручки для заполнения карточек», – говорит Константин Громов, гендиректор туроператора IZI Tour.

После внедрения новой системы необходимость стоять в очереди к банковским окошкам исчезнет. Турагент сможет внести данные туриста в систему не позднее чем за 48 часов до вылета. Пассажир прилетит в Египет уже с QR-кодом в телефоне или его распечаткой и сразу пройдет к паспортному контролю, где документ просто отсканируют.

«Многие страны уже успешно перешли на электронный учет – это заметно ускоряет прохождение границы и экономит время туристов. Египет скоро присоединится к этому тренду», – выражают надежду в туроператорах.

При этом сами правила въезда не изменятся. Российским туристам по-прежнему не требуется виза, если они прилетают в Шарм-эль-Шейх, не покидают территорию Южного Синая и находятся там не более 15 дней. В этом случае в паспорт бесплатно ставят так называемый синайский штамп. Новая цифровая система на него распространяться не будет.

Если же турист планирует провести в Шарм-эль-Шейхе более 15 дней, выезжать за пределы Южного Синая, либо прилетает в Хургаду, Каир или другие аэропорты Египта, ему необходимо оформить туристическую визу.