Задержанные за чтение Библии в мечети россияне надеются на возвращение домой

Задержанные за чтение Библии в мечети Айя-София российские туристы надеются, что их депортируют из страны уже завтра. На 17 июля у них куплены билеты в Москву.

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По словам россиян, в изоляторе им на время предоставили телефон, чтобы они смогли обсудить ситуацию с дипломатами. В настоящее время вопрос об их выдворении находится на рассмотрении турецких властей.

На пятницу у пары забронированы билеты на рейс, который должен вылететь из Стамбула в 19:55 и прибыть в московский аэропорт Шереметьево. Туристы рассчитывают, что им разрешат покинуть Турцию именно этим рейсом.

Супругов задержали вскоре после посещения Айя-Софии. Они прибыли в Стамбул днем ранее как туристы и отправились осматривать исторический комплекс. По имеющимся сведениям, во время пребывания в музейной зоне Игорь открыл Библию. После этого посетителей сопроводили за пределы комплекса и доставили в отделение полиции для разбирательства.

По данным местных СМИ, правоохранительные органы выясняют, подпадают ли действия россиян под ст. 216 Уголовного кодекса Турции. Она касается преступлений, связанных с разжиганием ненависти и унижением по религиозному признаку. Кроме того, следствие может оценивать произошедшее с точки зрения возможного публичного оскорбления религиозных ценностей, если подобные действия способны нарушить общественный порядок.