Эксперты сомневаются в безопасности отелей Бухареста

Более 200 объектов краткосрочной аренды в Бухаресте находятся в зданиях с максимальным уровнем сейсмической опасности, несмотря на запрет сдачи такого жилья туристам с 2024 года. Расследование выявило 207 объектов примерно на 1000 мест размещения на платформах Airbnb и Booking.com, пишет The Guardian.

В Румынии запрещена аренда жилья в зданиях класса RS1 – категории с наивысшим риском обрушения при землетрясениях. За нарушение предусмотрены штрафы от 1000 до 2000 евро, однако сервисы бронирования не требуют от владельцев подтверждать безопасность объектов.

Инженер-строитель и основатель организации Re:Rise Матей Сумбасаку сообщил The Guardian, что его команда неоднократно обращалась к Airbnb и Booking.com с информацией о проблеме. По его словам, платформы возложили ответственность за проверку объектов на собственников жилья.

Активисты начали размещать на замках для ключей специальные наклейки с QR-кодами. Они ведут на страницы с информацией о сейсмических рисках и помогают туристам узнать об опасности до заселения.

Мэрия Бухареста проводит проверки зданий класса RS1 после поступления жалоб. Власти также направили около 3000 уведомлений владельцам таких домов.

Представители Airbnb и Booking.com заявили, что изучают ситуацию и напоминают владельцам жилья о необходимости соблюдать местные требования.

Эксперты оценивают возможные последствия нового сильного землетрясения в Бухаресте в десятки тысяч пострадавших объектов. По их прогнозам, около 23 тыс. зданий могут получить серьезные повреждения, число погибших может достигнуть 6500 человек, еще около 16 тыс. жителей могут получить тяжелые травмы.