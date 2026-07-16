На Мальдивы через Ереван: туристы оценили новый вариант стыковки

Турагенты и туристы активно обсуждают в соцсетях перспективы новых рейсов на Мальдивы. О планах летать в Мале заявила армянская авиакомпания Shirak Avia. Редакция TourDom.ru проверила, выгодно ли путешествовать через популярный хаб, и если да, то кому.

Летать перевозчик планирует из своего базового аэропорта Звартноц с 14 ноября. Рейсы будут выполняться на Boeing 737, но лишь раз в неделю. Кроме того, исходя из типа воздушного судна, еще и потребуется техпосадка в Маскате. Round trip с багажом из Москвы предлагается от 90 тыс.

На текущий момент российским туристам доступны прямые рейсы только из столицы «Аэрофлотом», а к зимнему сезону также добавятся вылеты S7 из Новосибирска. В ноябре-декабре можно найти отдельные варианты у нацпервозчика на дорогу туда-обратно в пределах 100 тыс. руб. Но чаще всего в районе 140 тыс.

Наиболее дешевые стыковки предлагает Air Arabia через Шарджу – в районе 60 тыс. но стоит иметь в виду, что она пока что не летает. После начала конфликта на Ближнем Востоке она возобновляла рейсы лишь летом на пару недель, но снова отменила на все лето, так что этот вариант не стопроцентный. В пределах 75 тыс. находится round trip у Qatar Airways и Emirates.

Пожалуй, новый вариант перелета в Мале может быть более актуальным для туристов из регионов, из которых авиакомпании летают в Ереван. Например, из Нижнего Новгорода round trip через Звартноц обойдется примерно в 100 тыс. Единственной альтернативой с одной пересадкой из этого города является перелет через Москву «Аэрофлотом». В этом случае получается около 130 тыс.