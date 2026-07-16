Российского туриста задержали в Армении и собираются экстрадировать в США

Российского туриста задержали в аэропорту Армении по запросу Интерпола. Оказалось, что мужчина почти полный тезка объявленного в розыск хакера. Из-за ошибки россиянин уже 2 недели находится в изоляторе и ожидает экстрадиции в США.

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По данным телеграм-канала Baza, Александр Ермаков прилетел в Армению вместе с супругой на отдых. Во время прохождения пограничного контроля его задержали по ориентировке, поступившей от американских правоохранительных органов через Интерпол. Причиной стало совпадение имени и фамилии с предполагаемым хакером.

Следствие США считает, что разыскиваемый причастен к взлому баз данных австралийской медицинской и страховой компании Medibank Private. В результате атаки, как утверждается, были похищены персональные данные 9,7 млн человек. После этого предполагаемый киберпреступник попал под персональные санкции трех стран.

Родственники задержанного туриста заявляют, что произошла ошибка. По их словам, житель Омска никогда не работал в сфере информационных технологий, не владеет английским языком, получил юридическое образование и много лет служил во ФСИН. Кроме того, они обращают внимание, что в международном розыске фигурирует Александр Геннадьевич Ермаков, тогда как задержанный – Александр Юрьевич Ермаков.

Семья россиянина добивается его освобождения и утверждает, что армянским правоохранительным органам известно об ошибочной идентификации. Несмотря на это, вопрос о возможной экстрадиции туриста в США остается открытым.