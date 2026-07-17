Союз турагентств оценил старт продажи туров на маркетплейсах

Ни один маркетплейс не может резко стать турагентом и начать продавать россиянам путевки – доверять это можно только профессионалам, заявил президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов. Сообщение о том, что одна из онлайн-площадок уже воплощает эту идею в реальность, он назвал «нонсенсом».

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«Невозможно ни с того ни с сего маркетплейсу стать турагентом. Когда он заявляет, что, мол, купите у нас тур и получите скидку 7% — мало кто задумывается, что эти 7% — это комиссия турагента», — подчеркнул Голов в пресс-центре НСН.

Он отметил, что слышал о старте набора сотрудников одним из маркетплейсов, планирующим реализовывать туры в пункте выдачи товаров. Причем сегодня такую идею рассматривают уже в масштабах всей страны, что, по мнению эксперта, неверно, так как у владельцев онлайн-магазинов не хватает компетенций для работы в туротрасли.

«У них очень низкая квалификация. Я за здоровую конкуренцию», — отметил эксперт.

В то же время гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов поддержал это начинание, отметив, что настоящим туроператорам продажа путевок на маркетплейсах не грозит, так как количество клиентов на прямую зависит от профессионализма турагента.

До этого сообщалось, что турагенты все чаще уходят из найма в самостоятельную работу. Как объяснила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт туристической отрасли, директор платформы «Адвентура» Екатерина Бежанова, многие агенты, работающие в найме, хотели бы бронировать туры из дома и получать до 85% от комиссии туроператора. По ее словам, опытных специалистов привлекает не только высокая комиссия, но и возможность избавиться от бухгалтерии, юридических рисков и работы с претензиями туристов.