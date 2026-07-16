Тбилиси и Шанхай связал прямой рейс. Полеты выполняет китайская авиакомпания. Первых пассажиров из грузинской столицы провожал кореспондент «МИР 24 Михаил Робакидзе.

© Мир24

Прямые рейсы будут совершаться три раза в неделю. Это на первом этапе. Далее возможно увеличение числа перелетов. Все зависит от заинтересованности пассажиров.

Билеты на первый рейс были распроданы на 100%. У стойки регистрации — аншлаг. Многие из тех, кто летит в Шанхай, пришли на несколько часов раньше до начала регистрации. В очереди — граждане Китая, которые едут домой, и туристы.

«Мы собираемся путешествовать, посмотреть города, съездить к морю. Хотим познакомиться с культурой. Это наше первое путешествие в Китай. Мы там еще не были, — расказал турист по имени Олег. «Мы в Токио летим. Это наш пересадочный рейс. Оказывается, он первый. Нам повезло. Всего нам лететь девять плюс три часа, — поделилась пассажирка Алена.

Впереди большая работа, считают эксперты. Грузинская сторона вместе с партнерами из КНР планирует разработать концепцию туристической программы для гостей из Китая. А в самом Китае намечается информационная кампания по популяризации отдыха в Грузии. «Грузия и Китай — стратегические партнеры. С 2024 года эти взаимоотношения достигли всеобъемлющего партнерства, и теперь КНР входит в тройку стран, с которыми развиваются торгово-экономические связи, туризм и транспорт. Шанхай — это деловой центр Китая, и прямая связь очень важна, — подчеркнул премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Решение о развитии авиасообщения между Грузией и Китаем было принято в ходе визита делегации представителей транспортной отрасли КНР в Тбилиси. К рейсам Урумчи — Тбилиси и Пекин — Тбилиси теперь добавилась возможность летать в Шанхай за девять часов вместо 16.

Безвизовый режим между Грузией и Китаем вступил в силу в 2024 году. Это означает, что на протяжении трех месяцев граждане Китая могут находиться в Грузии. И наоборот — граждане Грузии могут отправляться в Китай на такой же срок, имея при себе паспорт, медицинскую страховку и забронированный номер в гостинице.