Туристов лишили морских сувениров из Вьетнама

Сотрудники таможенного поста аэропорта Барнаула обнаружили у пассажиров, вернувшихся из Вьетнама, морские сувениры, ввоз которых регулируется международной природоохранной конвенцией. Об этом сообщает ФТС.

© tourdom.ru

Во время контроля рейса из Дананга в багаже 54-летнего туриста с помощью досмотрового оборудования нашли фрагмент коралла и раковину моллюска массой более 220 г. Мужчина пояснил, что купил их на пляже во время отдыха и привез домой в качестве сувениров.

Еще один аналогичный презент выявили у жителя Томска, прилетевшего из Камрани. В его багаже обнаружили шесть фрагментов кораллов. По словам туриста, он подобрал их на морском берегу во время отпуска.

Все найденные предметы направили на экспертизу. Исследование показало, что среди них находятся шестилучевые кораллы отряда Мадрепоровые, а также раковина тридакны максимальной. Эти виды подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Для их законного перемещения через границу необходимы специальные разрешительные документы. Поскольку таких документов у туристов не было, все товары изъяли.

В отношении обоих путешественников возбуждено четыре дела об административных правонарушениях: два по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров и еще два по ст. 16.3 КоАП РФ за несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу.