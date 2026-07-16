Путешественница получит компенсацию за задержку поезда

Суд на Бору взыскал компенсацию с пассажирской компании в пользу путешественницы за задержку поезда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

4 февраля девушка с подругой хотела вылететь с подругой из Москвы в одну из стран Западной Азии по туристической путевке. Для этого она купила билеты на поезд из Нижнего Новгорода в столицу, но из-за неисправности локомотива он задержался более чем на два часа. В результате путешественницы опоздали в аэропорт, пропустили рейс и были вынуждены купить билеты на другой рейс.

14 июля мировой судья судебного участка № 2 Борского судебного района рассмотрела иск к АО «Федеральная пассажирская компания». С организации в пользу истца взыскали более 40 000 рублей убытков по оплате стоимости авиабилетов, 5 000 рублей компенсации морального вреда и 15 000 рублей штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя. Также с АО «ФПК» взыскали госпошлину.