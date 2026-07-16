Египет вводит в Каире цифровые визы для туристов

С 1 августа в аэропорту Каира вместо визовых наклеек в паспорт будут ставить QR-коды, позже систему распространят на все аэропорты Египта. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Первым новшество заработает в международном аэропорту Каира – тестовый запуск запланирован на 1 августа 2026 года. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в циркулярном письме №104 Палаты туристических компаний и агентств Египта», – говорится в публикации.

Как отмечается, сейчас виза по прибытии в Египет оформляется в виде бумажной марки-наклейки, которая вклеивается в паспорт. Новая система полностью цифровизирует этот процесс.

«Получить QR-код можно будет одним из трех способов: через официальный веб-сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания, установленные в залах прилета. Стоимость визы с учетом сбора за выдачу и налогов составит 36 долл. США – 30 долл. визовый сбор и 6 долл. сервисный сбор», – уточняется в сообщении.

В АТОР также добавили, что для организованных путешественников QR-код от их имени смогут оформить туристические компании – за 48 часов до прибытия.