Лавров: турпоток между Россией и Китаем растет двузначными числами

Рост взаимного туристического потока между Россией и Китаем демонстрирует двузначные показатели. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова в газете "Коммерсантъ" "Константа в эпоху кардинальных перемен: к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".

"Рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами. Этому во многом способствует и действующий безвизовый режим взаимных поездок", - указал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия так же, как и Китай, продлит безвизовый режим на 2027 год.