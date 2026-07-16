Как обновили главный санаторий Иссык-Куля

На побережье Иссык-Куля завершилась масштабная реконструкция одного из крупнейших курортно-оздоровительных комплексов страны. С обновленным зданием и условиями, созданными для гостей, ознакомился корреспондент «МИР 24 Адилет Исаков.

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После масштабной реконструкции санаторий полностью изменил свой облик. Здесь обновили главный корпус, номера и инфраструктуру. Теперь объект может одновременно принимать более 800 гостей. Номера стали просторнее. В каждом могут разместиться до четырех человек. Воссоздали и зимний сад. Именно он считался визитной карточкой пансионата.

«Здесь были деревья тоже устаревшие, такие гнилые. Мы все здесь почистили, привели в порядок и посадили новые экзотические деревья. Создали все условия для отдыхающих, — рассказал заместитель председателя правления Арген Жамаев.

Здравницу «Кыргызское взморье возвели в 1975 году. На лечение и отдых сюда приезжали работники предприятий со всего Советского Союза. Главный санаторий Иссык-Куля ежегодно принимал тысячи человек.

«Здесь очень хорошие процедуры, которые очень помогают людям с проблемами сердечной недостаточности или, допустим, опорно-двигательного аппарата. И здесь очень хорошие водные процедуры, физиопроцедуры, — поделилась жительница Бишкека Гульмайрам Жумабаева.

Площадь территории комплекса — 45 гектаров. Ее полностью благоустроили. Появились новые детские площадки, футбольные поля и спортивные зоны. Скоро восстановят фонтан и бассейн. Преобразился и пляж.

«Мы с нуля построили пирс протяженностью 208 метров. Это самый длинный пирс в этом регионе. Здесь предусмотрены все условия также для теплоходов, чтобы здесь могли останавливаться, пришвартовываться, — отметил Арген Жамаев.

Иссык-Куль остается одним из главных туристических направлений Кыргызстана. Обновлению курортов государство уделяет особое внимание.

Эрлист Акунбеков заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики «Сегодня под руководством президента Садыра Жапарова активно развивается лечебно-оздоровительный отдых. Мы работаем над качеством, чтобы все было идеально. Но стоит признать, что уровень сервиса пока не в полной мере соответствует современным требованиям. Однако этому направлению сегодня уделяется особое внимание».

Второй этап реконструкции предусматривает строительство гостиничного комплекса, новых коттеджей и расширение пляжной зоны.