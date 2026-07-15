Путешественница оценила обстановку в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Российская туристка побывала в ОАЭ и оценила обстановку в стране на фоне эскалации на Ближнем Востоке фразой «Очень безопасно». Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам москвички, в Дубае, как и в других эмиратах, очень спокойно — отдыхающим и местным жителям ничего не грозит.

«Я недавно вернулась оттуда. Очень безопасно, никаких волнений или атак нет, все тихо», — заверила она.

Туристка добавила, что ездить в ОАЭ в нынешних условиях можно без опаски.

Ранее россиян предупредили об эскалации конфликта в Персидском заливе и призвали к осторожности. В связи с обострением боевых действий на Ближнем Востоке путешественникам рекомендовано принимать дополнительные меры личной безопасности, поддерживать связь с туроператорами и авиаперевозчиками, внимательно следить за предупреждениями местных властей.