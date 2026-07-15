«Лежат маргиналы». Туристка поделились впечатлениями от поездки в Рим.

Две российские путешественницы опубликовали видео в Instagram*, в котором поделились впечатлениями от поездки в Рим. Видеозапись была сделана в районе центрального вокзала итальянской столицы.

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Авторы обратили внимание на обилие мусора, граффити на стенах исторических зданий и неприятный запах на улицах. Кроме того, в кадр попали бездомные, спящие прямо на тротуарах. По словам туристок, увиденное в центре города вызвало у них чувство шока и разочарования, так как они ожидали иного вида от достопримечательной части Рима.

Лежат маргинальные личности на улицах... Мы шокированы просто, — сказала одна из россиянок.

Другая путешественница из России после поездки в Белград описала свои впечатления фразой «не хочется возвращаться». Она рассказала, что трудности с едой у нее появились уже в первый день пребывания, так как многие кафе и рестораны закрывались около 16:00.

Путешественница и блогерша Наталья после поездки в Германию рассказала, что в местных продуктовых магазинах царит «бардак» с ценами, что крайне роднит страну с Россией. Она уточнила, что там стоимость товаров на прилавке и кассе может отличаться.

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