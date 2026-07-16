Туристический сезон на «абхазской Рублевке» набирает обороты

Нынешний туристический сезон в республике из-за дождей сдвинулся, а купальный начался и того позже - гости активно потянулись на пляжи с середины июня. Самая популярная песчаная территория вдоль берега моря в Сухуме - "Мокко" - растянулась на два километра. Корреспонденты "РГ" отправились в это место, которое часто называют "абхазской Рублевкой".

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Паркуем машину у кафе и по деревянным настилам идем к морю.

- Вода уже теплая, заходишь без дрожи, сейчас плюс 25 градусов, - говорит туристка Ольга из Москвы, видя, что я решила помочить ноги в море.

По ее словам, лучше приходить с утра пораньше: народа меньше и солнце "полезнее".

- Мы с сыном арендуем два шезлонга под пальмовыми ветками за 700 рублей вместо зонтика. Прилетели на целое лето второй год подряд. После прошлого отдыха зимой ребенок вообще ни разу не болел. Сегодня пришли на полдня, ждем, когда подойдет очередь на массаж, - рассказала она.

Рядом несколько отсеков, разделенных бамбуковыми палками, с массажистами. У женщин - свободно, а вот у мужчины - очередь.

- Говорят, хорошо делает массаж, к нему всегда очередь, а стоит везде одинаково - 2,5 тысячи рублей за час, - продолжила Ольга.

Местные жители в основном купаются в море редко и чаще всего предпочитают необорудованные пляжи.

- Люблю нетронутый берег моря, чтобы просто взять полотенце и полежать у кромки воды, - поделился мнением Роберт. - Люблю слушать шум волны, а не тусовочную музыку из колонок в баре напротив. Так можно перезагрузиться благодаря природе, а не развитию цивилизации.

Как нам сообщили в пресс-службе министерства туризма республики, большая часть оборудованных пляжей находится в городах, их деятельность регламентируется местной администрацией.

"Пробы морской воды берутся с 15 мая и до окончания курортного сезона каждую неделю в те дни, когда нет дождя и море не штормит. Эту работу выполняет санитарно-эпидемиологическая служба", - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день средний уровень бронирования объектов размещения составляет от 20 до 30 процентов. Глубина продаж минимальная, однако в некоторых уровень продажи номеров с 15 июля по 20 августа достигает 100 процентов. Всего в Абхазии работает 1431 объект размещения.

- Правда, распределение неравномерное, лидируют Гагра и Гагрский район. Республика ждет своего гостя и надеется на увеличение спроса. Несмотря на слабое начало сезона, есть надежда на исправление ситуации в июле, августе и сентябре, которое стабилизирует уровень продаж и выровняет объемы, потерянные в мае и июне, - отметил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

По мнению экспертов отрасли, Абхазии повезло: бесперебойно работает аэропорт, ходят поезда и электричка через всю республику, которая пользуется популярностью и у местных жителей, а также "Комета" между Сочи и Сухумом.

"Из-за погоды туристический сезон долго раскачивался. Гостей примерно столько же, как и в прошлом году. Рестораны и отели не пустуют. Пик открытия отелей пришелся на постковидное время - с 2021 по 2024 год. В этом году открылся второй корпус отеля "Европа" и несколько небольших отелей в Гагре", - сказали они.

РГ

Мнение

Анна Калягина, президент Абхазского союза туризма: