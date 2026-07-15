Что творится с прямыми рейсами из Казани в Эль‑Аламейн

Странная ситуация сложилась с рейсами из Казани в Эль-Аламейн, о которых несколько дней назад объявили власти Татарстана. Если верить тем сообщениям, прямые вылеты на курорт, что часто называют «египетскими Мальдивами», уже должны стартовать. Но по факту представители турбизнеса о них даже не слышали.

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10 июля Минтранс республики со ссылкой на аэропорт имени Габдуллы Тукая уточнил: чартеры уже с 11 июля начнет выполнять авиакомпания Air Cairo на Airbus A320, вылеты планируются раз в неделю – по субботам. И предупредил: билеты будут продаваться только в составе туров.

Но в назначенный срок вылет не состоялся: согласно расписанию аэропорта, полетная программа должна начаться 18 июля и продлится до 17 октября.

Правда, никаких туров в Эль-Аламейн с вылетом из Казани мы не нашли. Обратились к туроператорам, формирующим пакеты в Египет, в том числе и из Татарстана: им об этом рейсе ничего не известно. На сайте перевозчика его тоже найти не удалось. У агрегаторов билетов в продаже нет.

«Похоже, кто-то поторопился», – прокомментировал ситуацию один из наших собеседников.

Любопытно, что с сайта республиканского Минтранса информация уже исчезла. Автоматический помощник в справочной службе казанского аэропорта сообщает, что «рейс не определен», но живые операторы контакт-центра говорят, что он стоит в расписании.

«Не полетит», – уверен Алексан Мкртчян, руководитель сети турагентств «Розовый слон».

Редакция отправила запрос в Росавиацию с просьбой прояснить ситуацию.

Как уже писал TourDom.ru, разговоры об открытии прямого авиасообщения Эль-Аламейна с Россией идут с 2024-го. Но у российских авиавластей были вопросы к безопасности аэропорта, поэтому его проверка затянулась.

В феврале глава управления воздушных гаваней Египта Ваиль ан-Нашар сообщил, что египетские аэропорты Эль-Аламейна и Александрии начнут принимать российских туристов летом 2026 года. Однако пока туроператоры предлагают туры на этот курорт с перелетами через Каир или Стамбул.