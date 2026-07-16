Туристам напомнили, что Молдавия перестала быть безопасной страной для путешествий

Министерство иностранных дел России призывает граждан РФ учитывать, что Молдавия перестала быть безопасной страной для путешествий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Еще одним раздражителем, который будоражит общественное мнение Молдавии, является ситуация с российскими гражданами, которые пытаются въехать или выехать из этой страны. В аэропорту Кишинева они зачастую подвергаются буквально издевательствам со стороны пограничных властей", - сказала дипломат.

Как отметила Захарова, "это выражается в многочасовых безосновательных проверках, досмотрах". "Под надуманными предлогами в их отношении заводятся уголовные дела. Молдавия перестала быть безопасной страной для путешествий, и мы призываем наших граждан это учитывать", - подчеркнула она.