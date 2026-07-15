Россияне стали чаще летать за границу и реже путешествовать внутри страны. Это следует из операционных данных авиакомпании «Аэрофлот» за первое полугодие 2026 года.

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Уточняется, что в июне пассажиропоток на международных рейсах авиаперевозчика вырос сразу на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За шесть месяцев рост составил 16,8 процента. Увеличиваться продолжает и загрузка рейсов, в июне — на рекордный 91 процент. Это стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

При этом число пассажиров на внутренних рейсах продолжает сокращаться. Так, в июне по России летали на 15 процентов меньше россиян. Первое полугодие 2026 года показало снижение на 7,2 процента.

Ранее россиянам назвали самое дешевое направление для отдыха за границей. Им стала Турция, а Франция — оказалась самой дорогой локацией.