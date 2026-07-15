Что нужно учесть туристам при поездке на юг Китая?

При планировании летнего отдыха на юге Китая следует учитывать высокую температуру, повышенную влажность и активные циклоны. Об этом рассказали в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу, передает РИА Новости.

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В консульский округ входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район. Дипломаты отметили, что регион богат природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и пляжами, здесь доброжелательно относятся к российским туристам, но при первом визите и отсутствии знания языка советуют заручиться поддержкой гида или переводчика.

Лето на юге Китая — период жары, высокой влажности и тайфунов, пик которых приходится на июль-сентябрь. Перед поездкой и во время нее рекомендуется регулярно проверять прогнозы погоды. При штормовом предупреждении советуют избегать прибрежных зон, переносить экскурсии на открытом воздухе и следовать указаниям властей и туркомпаний. Категорически не рекомендуется заходить в воду во время закрытия пляжей. В случае задержки рейса или других погодных обстоятельств следует обращаться за содействием к турфирме, страховой или авиаперевозчику для решения вопросов проживания и вылета.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристические власти Хайнаня сообщили, что российский турпоток на остров за январь-июнь 2026 года вырос на 68,4% в годовом выражении, достигнув 378,1 тысячи человек. Представитель департамента культуры и туризма Сун Ши отметил, что власти рассчитывают по итогам года принять 700 тысяч российских туристов. В июне на Хайнань прибыли 70,1 тысячи россиян — на 7% больше, чем в Таиланд, который принял 65,5 тысячи. Ранее сообщалось, что Таиланд в июне посетили 65,5 тысячи россиян.