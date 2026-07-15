Как можно улететь в Европу летом 2026

Спрос на поездки в Европу не снизился, но надо закладывать около двух месяцев на подготовку визы и документов. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Отказы по визам в первом квартале составляют 12%, хотя до санкционного периода это число было равно всего 1,5%. Проблема именно в правильности подачи документов, потому что, к сожалению, все эти консульства, которые открывают визы, увеличивают требования к набору документов. Нужна и справка по недвижимости, надо оплатить увеличенный консульский сбор. Это стало труднее, но наши граждане и не такие квесты проходили, чтобы куда-то поехать. По сравнению с прошлым годом спрос на Грецию, Францию, Италию не уменьшился. Просто надо закладывать полтора-два месяца до поездки. Визы по-прежнему выдают Франция, Греция, Испания и Италия», - рассказал он.

Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов заявил в пресс-центре НСН, что среди зарубежных направлений для летнего отдыха стоит рассмотреть также Азербайджан, который порадует и кухней, и отдыхом, и подарит уникальные эмоции.