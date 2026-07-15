Что известно о конфликтах туристов с таксистами в Бодруме

В свете сообщений о возможных конфликтах туристов с таксистами в Бодруме коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в эфире НСН подчеркнул, что отдельные случаи, попавшие в медиа, зачастую оказываются преувеличенными.

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В турецком курортном городе Бодрум обострилась ситуация вокруг работы приложений для заказа такси. Как сообщил РИА Новости туроператор Акын Беке из Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB), местные водители всё чаще вступают в конфликты с туристами, использующими сервисы вроде Uber. Ситуация доходит до угроз, оскорблений и даже драк прямо на глазах отдыхающих. Арзуманов отметил, что конфликты с таксистами могут случиться везде.

«Если бы такие конфликты были, наша служба контроля качества знала бы об этом. Поскольку мне ничего об этом не известно, я могу сделать вывод, что с нашими туристами всё в порядке. Никаких конфликтов быть не должно: турист заплатил деньги — и может ехать куда хочет. Бывают ситуации, когда у туриста что‑то случается, например, возникает конфликт с таксистом, а потом он раздувает ситуацию, публикуя информацию в СМИ. С таким я сталкивался. В основном отдых в Бодруме — отельный. Туристы выходят погулять, но пользуются такси довольно редко. Конфликты с таксистами случаются везде, в том числе в России. Наши партнёры слышали о подобных случаях: в Турции информация о туристах распространяется довольно быстро. Однако в нашей компании нет сведений о том, что туристы сталкивались с такими проблемами или были их свидетелями. Более того, наши туристы застрахованы от подобных проблем и связанных с ними неприятных впечатлений, поскольку пользуются нашим сервисом и услугами проверенных партнёров. В любом случае данный случай нельзя назвать массовым», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сказал НСН, что в Абхазию приезжают два миллиона россиян, но для них пока еще не созданы удобные условия. Ответственность за это несут МВД и Минтуризма республики.