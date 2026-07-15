Российских туристов призвали соблюдать осторожность в странах Персидского залива

МИД России обратился к российским туристам с рекомендацией соблюдать повышенные меры безопасности на фоне обострения ситуации в Персидском заливе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

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Россиянам, которые находятся в странах региона или планируют поездку, советуют внимательно следить за информацией местных властей, сообщениями МИД России и российских дипломатических представительств. Ведомство рекомендует поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы своевременно получать информацию о возможных изменениях.

В министерстве также призвали не посещать районы, где существует угроза для жизни, держаться подальше от военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

Если возникает опасность ракетного удара или атаки беспилотников, туристам рекомендуют сразу укрываться в безопасном месте. В МИД также напомнили, что в некоторых странах региона запрещено публиковать в социальных сетях фотографии и видеозаписи работы систем ПВО, а также последствий атак. За нарушение этих правил грозит административная или уголовная ответственность.