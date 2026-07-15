Египетская авиакомпания начала возить российских туристов в Тунис

Вчера, 14 июля, египетский перевозчик Pyramids Airlines выполнил, как и планировалось ранее, первый рейс из Санкт-Петербурга в Монастир. Самолет отправился в Тунис в 18:37, на пару часов позже намеченного времени. Стартовый вылет программы из Москвы должен состояться сегодня в 20:55 из Шереметьево.

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Судя по обсуждению в тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0», чартерные цепочки в Монастир, заявленные туроператорами Pegas Touristik и Библио-Глобус, привлекли внимание турагентов. Это неудивительно. Во-первых, в современной истории российского турбизнеса до последнего момента не было прецедентов, когда зарубежная авиакомпания возила бы туристов из России на отдых не в свою страну, где она зарегистрирована, а в другую. Для этого нужны особые разрешения – так называемая пятая свобода воздуха. Как показывает успешный старт программы, необходимые согласования были получены.

Во вторых, мимо внимания экспертного сообщества не прошел тот факт, что в парке Pyramids Airlines числится единственный лайнер, Airbus A321. Возникает резонный вопрос о возможности резервирования воздушных судов.

Туроператоры, держатели мест на борту, пока воздерживаются от комментариев. Однако, как узнал корреспондент TourDom.ru от заслуживающего доверия источника на авиарынке, у Pyramids Airlines есть возможность при необходимости оперативно пополнить парк дополнительными самолетами.

«Все разрешения от Росавиации получены, вопросов со стороны российского регулятора к авиакомпании по поводу резервирования возникнуть не должно», – пояснил эксперт.

Еще до запуска новой программы из России в Тунис уже летали рейсы тунисской авиакомпании Nouvelair. Сейчас на рынке оказались две параллельные программы. С одной стороны, потенциал к росту у тунисского направления есть. В 2024 году страна приняла 14 тыс. туристов из России, но это лишь малая часть от того, что было до пандемии. Для сравнения: в 2019-м в Тунисе побывало 633 тыс. россиян. С другой – перспективы продаж туров в эту страну будут зависеть от экономической ситуации прежде всего в самой России.

В обсуждении темы некоторые турагенты, собирающиеся работать по тунисскому направлению, интересуются минимально допустимыми сроками действия загранпаспортов туристов, установленных в этой стране.

Как мы выяснили, документ граждан РФ должен действовать не менее 6 месяцев с даты окончания поездки. Именно такого правила придерживаются туроператоры, предлагающие туры в Тунис, хотя на некоторых интернет-ресурсах есть информация, что достаточно и 3 месяцев.

Ранее мы писали, что весной 2025 года из России были заявлены рейсы в Тунис тунисской авиакомпании Express Airline, однако за день до заявленного старта программу отменили.