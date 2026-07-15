Россияне обогнали европейцев по числу туристов на любимом курорте богачей

Россияне обогнали немцев и французов по числу туристов на любимом курорте богачей — Сейшелах. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно данным, предоставленным Национальным бюро статистики островного государства в Индийском океане, с начала 2026 года его посетили 23,6 тысячи граждан РФ. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, рост составил 12,8 процента.

Как пишет АТОР, эти показатели вывели Россию на первое место среди всех стран-поставщиков туристов на Сейшелы. На втором и третьем местах разместились страны Европы: Германия (21,3 тысячи визитов) и Франция (18,2 тысячи визитов).

Тем временем общий турпоток на Сейшелы в 2026 году снизился на 13,6 процента. Это связано с перебоями в авиасообщении через страны Ближнего Востока, которым пользуются около 60 процентов всех туристов, в том числе россиян.

С 8 июля соотечественникам снова стали доступны прямые рейсы «Аэрофлота» на Сейшелы. В летнем расписании самолеты перевозчика летают два раза в неделю.

Ранее российским туристам рассказали о снижении цен на отдых на любимых курортах богачей. В частности, Сейшельские острова подешевели на 22 процента — с 492,4 до 384,2 тысячи рублей.