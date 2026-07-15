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Россияне стали значительно чаще отдыхать в Японии

Стелла Шмель

По данным Японской национальной организации по туризму, в июне 2026 года страну посетили 12,8 тыс. российских граждан, что на 7,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает агентство «Прайм».

Россияне стали значительно чаще отдыхать в Японии
© РИА Новости

Этот результат стал максимальным для июня за всю историю наблюдений. Всего за первое полугодие Японию посетили 104,4 тыс. россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Россия также вошла в число 15 государств, показавших рекордные результаты по турпотоку за май.

Общее число иностранных туристов в Японии в июне составило 3,15 млн человек, что на 6,8% ниже уровня прошлого года. Снижение связано с резким падением турпотока из Китая — на 57,3% в годовом выражении, до 340,7 тыс. против 798 тыс. в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию логистического оператора СДЭК и сервиса OneTwoTrip, местная кухня стала неотъемлемой частью путешествий для 92% россиян. Каждый второй опрошенный признался, что хотя бы однажды возвращался в город или страну ради локальных блюд.

Чаще всего туристы выбирают национальную кухню (93%), сладости (45%), экзотические продукты (39%) и морепродукты (37%). Также популярны уличная еда, региональный алкоголь и местный кофе или чай.