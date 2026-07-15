Россияне стали значительно чаще отдыхать в Японии

По данным Японской национальной организации по туризму, в июне 2026 года страну посетили 12,8 тыс. российских граждан, что на 7,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает агентство «Прайм».

Этот результат стал максимальным для июня за всю историю наблюдений. Всего за первое полугодие Японию посетили 104,4 тыс. россиян, что на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Россия также вошла в число 15 государств, показавших рекордные результаты по турпотоку за май.

Общее число иностранных туристов в Японии в июне составило 3,15 млн человек, что на 6,8% ниже уровня прошлого года. Снижение связано с резким падением турпотока из Китая — на 57,3% в годовом выражении, до 340,7 тыс. против 798 тыс. в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию логистического оператора СДЭК и сервиса OneTwoTrip, местная кухня стала неотъемлемой частью путешествий для 92% россиян. Каждый второй опрошенный признался, что хотя бы однажды возвращался в город или страну ради локальных блюд.

Чаще всего туристы выбирают национальную кухню (93%), сладости (45%), экзотические продукты (39%) и морепродукты (37%). Также популярны уличная еда, региональный алкоголь и местный кофе или чай.