Аэрофлот наращивает число рейсов из Краснодара в Стамбул

Пресс-служба «Аэрофлота» проинформировала о расширении полетной программы между Краснодаром и Стамбулом. С 1 августа частота рейсов на этом направлении возрастет.

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К уже существующим ежедневным перелетам добавятся рейсы по понедельникам и субботам. В результате совокупное количество вылетов по данному маршруту достигнет девяти в неделю.

На линии задействованы самолеты «Airbus A320», оснащенные салонами двух классов обслуживания — бизнес и эконом.

В летнем расписании на 2026 год перевозчик выполняет прямые регулярные рейсы из Краснодара в семь российских городов: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань и Новосибирск. Также доступны полеты в шесть зарубежных направлений: Ереван, Стамбул, Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Дубай.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что авиакомпания «Red Wings» будет выполнять зимние рейсы из Сочи в Тель-Авив с октября.