Живущий в Дубае российский блогер раскрыл траты на еду

Популярный российский блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, рассказал, сколько денег он и его возлюбленная Дарина тратят в месяц на еду. Его слова прозвучали в эфире стрима, запись которого доступна на платформе Twitch.

Один из зрителей трансляции спросил у блогера, дорого ли обходится ему жизнь в Дубае.

«Я не знаю. Дарина, кстати, недавно считала, сколько мы тратим на еду. (...) 10 тысяч долларов (примерно 781,2 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») выходит на еду на двоих [в месяц]», — раскрыл Милохин.

Его возлюбленная уточнила, что они питаются в кафе и ресторанах.

«Какое-то время мы, кстати, готовили, я готовил. Какое-то время. Но потом мы поняли, что мы слишком богаты и не можем позволить себе каждый день заниматься такой ерундой, как готовка», — добавил блогер.

Ранее Милохин ответил на сообщения о том, что он работал курьером за рубежом. Он заявил, что по-прежнему зарабатывает благодаря блогерской карьере.