Россия обогнала Германию и Францию по числу туристов на Сейшелах

Россия стала лидером по турпотоку на Сейшелы с начала 2026 года, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Сейшел, с начала 2026 года это островное государство в Индийском океане посетили 23 тыс. 618 граждан РФ. Рост составил 12,8% год к году», – говорится в сообщении.

Как отмечается, эти показатели вывели Россию на первое место среди всех стран – поставщиков туристов на Сейшелы. РФ обогнала и Германию (21 тыс. 346 визитов), и Францию (18 тыс. 256 визитов).